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11:49 (мск), источник: ТАСС

В Херсонской области заявили о планах Зеленского повторить в Изюме опыт провокации в Буче

ХЕРСОН, 16 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский намерен повторить в Изюме опыт провокации в Буче, когда российских военнослужащих обвинили в массовых убийствах. Для этого в город везут иностранных журналистов, заявил в пятницу ТАСС заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В четверг Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором сообщил о якобы обнаруженном в Изюме в Харьковской области месте массового захоронения. Как отметил президент Украины, в пятницу туда привезут представителей иностранных СМИ.

«Мы уже слышали все эти истории про Бучу, Ирпень. Зеленский работает, как и все нацистские деятели: они сами расстреливают и убивают людей, а потом показывают это иностранной прессе», — сказал Стремоусов.

В Минобороны РФ 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве заявили, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь назвал «фейковой атакой» ситуацию в Буче. Глава российского дипломатического ведомства отметил, что Москва рассматривает ситуацию в Буче как провокацию, угрожающую международному миру и безопасности.

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