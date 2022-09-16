В четверг Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором сообщил о якобы обнаруженном в Изюме в Харьковской области месте массового захоронения. Как отметил президент Украины, в пятницу туда привезут представителей иностранных СМИ.
«Мы уже слышали все эти истории про Бучу, Ирпень. Зеленский работает, как и все нацистские деятели: они сами расстреливают и убивают людей, а потом показывают это иностранной прессе», — сказал Стремоусов.
В Минобороны РФ 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве заявили, что ВС РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в свою очередь назвал «фейковой атакой» ситуацию в Буче. Глава российского дипломатического ведомства отметил, что Москва рассматривает ситуацию в Буче как провокацию, угрожающую международному миру и безопасности.