В столкновениях с Азербайджаном погибли 135 армянских военных

«На сегодняшний день число подтвержденных погибших составляет 135 человек. Это число еще не окончательное, есть множество раненых», — сказал Никол Пашинян на заседании правительства. Трансляция ведется на канале правительства Армении в YouTube.
Пашинян также сообщил, что в Армении пока не собираются вводить военное положение. «Обстановка и на данный момент на границах напряженная. На уровне Совета безопасности мы обсудили целесообразность введения военного положения и пришли к решению, что на данный момент мы пока не должны принимать такое решение», — сказал он.
«Мы продолжим предпринимать все возможные шаги для установления в регионе долгосрочного мира. И для нас неприемлемы попытки использовать деятельность комиссии по делимитации, демаркации и безопасности границ с Азербайджаном для выдвижения каких-либо территориальных претензий к Армении», — добавил он.
Во время переговоров Никол Пашинян и Владимир Путин обсудили вопросы, связанные с обращением Армении в ОДКБ по ст. 4-й из-за эскалации конфликта на границе с Азербайджаном, с Энтони Блинкеном и Эмманюлем Макроном — обращение Армении в Совет безопасности ООН. Пашинян также сообщил лидерам, что обстановка на границе остается напряженной, хотя на данный момент «на границе относительно спокойно». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что разговор Никола Пашиняна и Владимира Путина прошел поздно ночью.
В ночь на 13 сентября между войсками Армении и Азербайджана произошли боестолкновения на границе. Армения обратилась за помощью к России, ОДКБ и Совбезу ООН. ОДКБ направила свою миссию для оценки обстановки на границе, но отказалась отправлять свои войска. Миссия прибыла в страну в ночь на 16 сентября. 15 сентября в Ереване объявили о достижении перемирия с Баку.