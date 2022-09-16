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13:42 (мск), источник: © РИА Новости

Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций «Юг» ВСУ под Очаковом

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости. Российские войска уничтожили штаб и базу подготовки отдельного украинского центра специальных операций «Юг» возле Очакова, сообщили в Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций “Юг” ВСУ», — отметили в ведомстве.

Также под Николаевом ВКС поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.

Помимо этого, в Харьковской области удалось поразить пункты дислокации украинской 66-й механизированной бригады под Двуречной и Купянском, а также нацбатальона «Кракен» в Харькове.

За сутки потери украинских войск составили более 400 военнослужащих, более 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также удалось уничтожить более трех тысяч боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

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