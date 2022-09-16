Российские войска уничтожили штаб центра спецопераций «Юг» ВСУ под Очаковом

«В районе населенного пункта Очаков Николаевской области уничтожен штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций “Юг” ВСУ», — отметили в ведомстве.
Также под Николаевом ВКС поразили пункты дислокации 28-й мотопехотной бригады ВСУ.
Помимо этого, в Харьковской области удалось поразить пункты дислокации украинской 66-й механизированной бригады под Двуречной и Купянском, а также нацбатальона «Кракен» в Харькове.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.