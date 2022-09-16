Генпрокурор ЛНР погиб при взрыве в Луганске

«Генпрокурор ЛНР Сергей Горенко погиб при взрыве СВУ (самодельного взрывного устройства — “Ъ”) в здании генпрокуратуры в Луганск», — сказал Виталий Киселев.
«Эпицентр взрыва в здании генпрокуратуры находился возле его (генпрокурора, — “Ъ”) кабинета», — сказал источник «Интерфакс» детали взрыва в Луганске. По информации народной милиции республики, в здании ведомства сработало самодельное взрывное устройство. Позже «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил, что при взрыве погибла замгенпрокурора ЛНР Екатерина Стегленко.
Сергей Горенко — уроженец г. Свердловска Луганской области, ему было 40 лет. Господин Горенко занимал пост генпрокурора ЛНР с 2017 года. Екатерина Стегленко также родилась в Свердловске Луганской области, ей было 44 года. Она занимала пост заместителя генпрокурора ЛНР с 2017 года.
Позже в пресс-службе СКР сообщили, глава СКР Александр Бастыркин поручил возбудить уголовное дело по факту смерти Сергея Горенко и Екатерины Стегленко.
Кроме Луганска взрывы произошли в подконтрольном российским военным Херсоне. Кирилл Стремоусов, который называет себя замглавы пророссийской администрации Херсонской области, ракетный удар пришелся по крылу здания, в котором находился его кабинет. По его словам, эта часть здания практически разрушена. По данным пророссийской администрации, в результате удара погиб один человек, еще несколько получили ранения.
«Ко мне прямо в кабинет, откровенно говоря, прилетело около пяти HIMARS, мое крыло, где я находился, было практически разрушено», — сказал господин Стремоусов в эфире «Россия-1».
Еще один член замглавы пророссийской администрации региона Екатерина Губарева утверждает в своем Telegram-канале, что удар нанесли «во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов».