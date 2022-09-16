Власти Запорожья заявили об обстрелах ВСУ береговой линии около ЗАЭС

«Запорожская АЭС под огнем! Убедительно просим Вас проследовать в безопасное место, а также помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха!» — написал он в своем Telegram-канале.
14 сентября Рогов заявил, что в Запорожской области было решено усилить оборону на фоне стягивания вооруженных сил Украины (ВСУ) к линии фронта. Тогда же глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга отметил, что украинские войска готовят новые провокации в отношении Запорожской АЭС, однако в городе готовы к атакам со стороны Украины.
До этого, 12 сентября, Рогов также предупреждал о возможном наступлении ВСУ в районе ЗАЭС. По его словам, идет переброска большого количества тяжелых орудий, в частности гаубиц М777 и американских РСЗО HIMARS.
Между тем генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 9 сентября призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС в связи с критической ситуацией в электроснабжении станции.
Часть Запорожья перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.