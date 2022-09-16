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14:35 (мск), источник: Известия

Власти Запорожья заявили об обстрелах ВСУ береговой линии около ЗАЭС

Украинские боевики обстреливают береговую линию в непосредственной близости к Запорожской АЭС. Об этом в пятницу, 16 сентября, заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Запорожская АЭС под огнем! Убедительно просим Вас проследовать в безопасное место, а также помнить о правилах безопасности при угрозе с воздуха!» — написал он в своем Telegram-канале.

14 сентября Рогов заявил, что в Запорожской области было решено усилить оборону на фоне стягивания вооруженных сил Украины (ВСУ) к линии фронта. Тогда же глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга отметил, что украинские войска готовят новые провокации в отношении Запорожской АЭС, однако в городе готовы к атакам со стороны Украины.

До этого, 12 сентября, Рогов также предупреждал о возможном наступлении ВСУ в районе ЗАЭС. По его словам, идет переброска большого количества тяжелых орудий, в частности гаубиц М777 и американских РСЗО HIMARS.

Между тем генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 9 сентября призвал к немедленному прекращению всех обстрелов в районе ЗАЭС в связи с критической ситуацией в электроснабжении станции.

Часть Запорожья перешла под контроль российских военных в ходе спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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