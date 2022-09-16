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16:15 (мск), источник: © РИА Новости

Минздрав Киргизии сообщил о двух погибших и 55 пострадавших

БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. Двое граждан Киргизии погибли и 55 пострадали в ходе конфликта на границе с Таджикистаном, сообщает в пятницу пресс-служба минздрава республики.

Источник: © РИА Новости

«Два киргизстанца погибли в ходе конфликта на границе, пострадали 55 человек», — заявил представитель пресс-службы.

По его словам, у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения.

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.

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