Минздрав Киргизии сообщил о двух погибших и 55 пострадавших

«Два киргизстанца погибли в ходе конфликта на границе, пострадали 55 человек», — заявил представитель пресс-службы.
По его словам, у пострадавших в основном осколочные и огнестрельные ранения.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. По данным таджикистанской стороны, один пограничник Таджикистана убит, трое ранены при обстреле с киргизской территории. Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13.00 мск. Ближе к вечеру киргизская погранслужба заявила о нарушении режима прекращения огня таджикскими военными.