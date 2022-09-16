Число погибших при ракетном обстреле в Херсонской области достигло трех человек

«Трое погибших, в том числе двое случайных прохожих», — уточнил представитель экстренных служб.
Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов считает, что целью удара Вооруженных сил Украины по администрации области был исполняющий обязанности главы администрации региона Сергей Елисеев. Рядом со зданием упали не менее пяти ракет американской РСЗО HIMARS. Также снаряд ударил по тому крылу здания администрации, где находился его кабинет. Он отметил, что крыло практически разрушено.
По данным регионального министерства здравоохранения, пострадали в результате атаки 13 человек. Трое из них находятся в тяжелом состоянии, 10 — в состоянии средней тяжести. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.
24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР).