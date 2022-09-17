Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта

«По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек», — сказал представитель пресс-службы.
Как сообщалось ранее, пострадали 87 граждан Киргизии.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.
Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13:00 мск. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.
На таможенном пункте пропуска «Равод» прошли переговоры таджикско-киргизских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.