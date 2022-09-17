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02:12 (мск), источник: © РИА Новости

Минздрав Киргизии заявил о смерти 24 граждан в результате конфликта

БИШКЕК, 16 сен — РИА Новости. В результате конфликта на границе с Таджикистаном погибли 24 гражданина Киргизии, сообщили РИА Новости в пятницу в пресс-службе киргизского Минздрава.

Источник: РИА "Новости"

«По оперативным данным, в организации здравоохранения Баткенской области поступили тела 24 человек», — сказал представитель пресс-службы.

Как сообщалось ранее, пострадали 87 граждан Киргизии.

Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах, в том числе с применением тяжелой техники.

Позднее в погранслужбе Киргизии сообщили, что главы спецслужб двух стран договорились о прекращении огня с 13:00 мск. Однако спустя несколько часов стороны обвинили друг друга в нарушении режима прекращения огня.

На таможенном пункте пропуска «Равод» прошли переговоры таджикско-киргизских рабочих групп. Также состоялись переговоры президентов Киргизии и Таджикистана Садыра Жапарова и Эмомали Рахмона в Самарканде. Стороны договорились об отводе военных сил от границы и создании комиссии по расследованию причин произошедшего.

Следите за развитием темы Приграничный конфликт Киргизии и Таджикистана
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