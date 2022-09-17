Сирия заявила о гибели пяти военных при ракетном обстреле аэропорта Дамаска Израилем

Атака была совершена в 00:45. «Наши средства ПВО сработали по ракетам противника и сбили большую часть из них», — говорится в сообщении Минобороны Сирии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Отмечается, что был нанесен материальный ущерб.
В конце августа и начале сентября Израиль дважды наносил удар по аэропорту Алеппо на севере Сирии. Как утверждают СМИ, целью стали склады с оружием, принадлежащие проиранским силам. Кроме того, за лето израильтяне дважды наносили удары в районе порта Тартус, где находится база ВМФ РФ. В Израиле связывают это с активизацией действий Ирана по переброске оружия в Сирию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва «решительно осуждает практику нанесения Израилем ударов по сирийской территории».