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02:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Сирия заявила о гибели пяти военных при ракетном обстреле аэропорта Дамаска Израилем

Пять сирийских военных погибли при ракетном обстреле Израиля, сообщило Минобороны Сирии. Целями стали аэропорт Дамаска и другие объекты к югу от столицы. Израиль не комментировал информацию.

Источник: AP 2022

Атака была совершена в 00:45. «Наши средства ПВО сработали по ракетам противника и сбили большую часть из них», — говорится в сообщении Минобороны Сирии в Facebook (соцсеть принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Отмечается, что был нанесен материальный ущерб.

В конце августа и начале сентября Израиль дважды наносил удар по аэропорту Алеппо на севере Сирии. Как утверждают СМИ, целью стали склады с оружием, принадлежащие проиранским силам. Кроме того, за лето израильтяне дважды наносили удары в районе порта Тартус, где находится база ВМФ РФ. В Израиле связывают это с активизацией действий Ирана по переброске оружия в Сирию. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва «решительно осуждает практику нанесения Израилем ударов по сирийской территории».

Леонид Уварчев

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