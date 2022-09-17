Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник

«Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», — пояснил собеседник агентства.
Он добавил, что низкая эффективность ракет HARM связана, во-первых, с их посредственной максимальной скоростью, которая составляет немногим более 600 метров в секунду, и значительной эффективной площадью рассеяния.
«Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы», — отметил источник.
По словам собеседника, украинская авиация применяет эти ракеты с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов-носителей, но это позволяет засекать ракеты задолго до их подхода к району расположения систем ПВО России.
При этом он добавил, что HARM создают определенные трудности при скоординированных по времени комбинированных ударах, потому что комплексы ПВО в автоматическом режиме перенацеливаются на них как на приоритетную угрозу.
«Однако ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM украинским войскам поразить пока не удалось», — подчеркнул источник.
Как стало известно в середине августа, Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, воздушные силы Украины применяют эти снаряды с самолетов МиГ-29 и Су-27.
AGM-88 HARM поступила на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия — до 100 километров при применении с больших высот.
Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1 100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.