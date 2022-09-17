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03:48 (мск), источник: © РИА Новости

Ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, сообщил источник

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Американские противорадиолокационные ракеты HARM показали нулевую эффективность на Украине, большая их часть сбита в воздухе, сообщил РИА Новости в субботу информированный источник.

Спецоперация на Украине
Источник: Reuters

«Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на Украине — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», — пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что низкая эффективность ракет HARM связана, во-первых, с их посредственной максимальной скоростью, которая составляет немногим более 600 метров в секунду, и значительной эффективной площадью рассеяния.

«Для современных российских комплексов ПВО такая скорость и заметность воздушного средства нападения не составляет проблемы», — отметил источник.

По словам собеседника, украинская авиация применяет эти ракеты с большой дальности, чтобы избежать поражения самолетов-носителей, но это позволяет засекать ракеты задолго до их подхода к району расположения систем ПВО России.

При этом он добавил, что HARM создают определенные трудности при скоординированных по времени комбинированных ударах, потому что комплексы ПВО в автоматическом режиме перенацеливаются на них как на приоритетную угрозу.

«Однако ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM украинским войскам поразить пока не удалось», — подчеркнул источник.

Источник уточнил, что до того, как российские военные столкнулись с ракетами HARM на практике в рамках спецоперации, их оценивали как эффективное и опасное средство борьбы с ПВО.

Как стало известно в середине августа, Вашингтон передал Киеву противорадиолокационные AGM-88 HARM. Согласно открытым источникам, воздушные силы Украины применяют эти снаряды с самолетов МиГ-29 и Су-27.

AGM-88 HARM поступила на вооружение военно-воздушных сил США в 1983 году. Максимальная скорость ракеты заявляется в 2 280 километров в час или 630 метров в секунду, дальность действия — до 100 километров при применении с больших высот.

Для сравнения: максимальная скорость российских противорадиолокационных ракет Х-31 и Х-58 превышает 1000 и 1 100 метров в секунду соответственно, а дальность пуска составляет свыше 200 километров.

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