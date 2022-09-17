В Запорожской области заявили о попытке Киева изолировать АЭС

Ранее сообщалось, что украинские войска в пятницу открыли огонь по Энергодару и ТЭС.
«Боевики Зеленского целенаправленно наносят удары по ТЭС и энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить ее и изолировать АЭС от освобожденной части Запорожской области», — сказал РИА Новости Рогов.
По его словам, киевские власти на данный момент возобновили подпитку Запорожской АЭС.
«После остановки последнего энергоблока, для обеспечения собственных нужд атомной станции были запущены дизель-генераторы, сейчас линии в сторону подконтрольной киевскому режиму территории Украины восстановлены и украинская сторона возобновила подпитку атомной станции. Оттуда поступает электроэнергия. Поэтому они стараются сделать все возможное, чтобы АЭС замыкалась только на их энергосистему», — сказал Рогов.
Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим «холодного останова». При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет. Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередачи, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.