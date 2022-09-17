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08:58 (мск), источник: © РИА Новости

В Запорожской области заявили о попытке Киева изолировать АЭС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен — РИА Новости. Украинские войска продолжают обстрелы энергетической инфраструктуры Энергодара, чтобы полностью изолировать Запорожскую АЭС от энергосистемы региона, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что украинские войска в пятницу открыли огонь по Энергодару и ТЭС.

«Боевики Зеленского целенаправленно наносят удары по ТЭС и энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить ее и изолировать АЭС от освобожденной части Запорожской области», — сказал РИА Новости Рогов.

По его словам, киевские власти на данный момент возобновили подпитку Запорожской АЭС.

«После остановки последнего энергоблока, для обеспечения собственных нужд атомной станции были запущены дизель-генераторы, сейчас линии в сторону подконтрольной киевскому режиму территории Украины восстановлены и украинская сторона возобновила подпитку атомной станции. Оттуда поступает электроэнергия. Поэтому они стараются сделать все возможное, чтобы АЭС замыкалась только на их энергосистему», — сказал Рогов.

Ранее власти региона сообщили об остановке последнего работающего 6-го энергоблока АЭС. Применен так называемый режим «холодного останова». При этом электроснабжение региона осуществляется в штатном режиме, перебоев нет. Решение принято в связи с тем, что киевские власти намерено обстреливали и вывели из строя линии электропередачи, питающие атомную станция, а также не принимали выработанную на АЭС энергию, искусственно блокируя переток на правый берег Днепра.

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