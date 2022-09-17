Украинские войска четыре раза обстреляли центральный район Донецка

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) по направлениям: 11.38 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 11.49 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 12.00 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров; 12.12 — н.п. Нетайлово — г. Донецк (Ворошиловский район): выпущено два снаряда калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Кроме того, сообщается, что с 10.03 по 11.20 украинские войска обстреляли Куйбышевский, Киевский и трижды Петровский районы Донецка, а также населенные пункты Ясиноватая и Макеевка. Обстрелы велись снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.