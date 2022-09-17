16:42 (мск), источник: Коммерсантъ
Польша открыла судоходный канал через Балтийскую косу, идущий в обход российских вод
В день 83-й годовщины начала Польского похода Красной армии в Польше прошла церемония открытия судоходного канала через Балтийскую (Вислинскую) косу. Трансляцию мероприятия ведет польский телеканал TVP. По словам президента Польши Анджея Дуды, канал демонстрирует независимость страны от России. Ранее суда прибывали в Вислинский (Калининградский) залив в Польше через территориальные воды РФ.