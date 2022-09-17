«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети после того, как инженеры отремонтировали одну из четырех основных внешних линий электропередач, которые были повреждены во время конфликта», — говорится в заявлении.
Ранее в субботу член главного совета областной администрации Владимир Рогов сообщил, что ВСУ целенаправленно обстреливают ТЭС и энергетическую инфраструктуру Энергодара, чтобы добиться полной изоляции Запорожской АЭС от энергосистемы региона.
Так, на прошлой неделе киевские власти вывели из строя линии электропередачи, питающие станцию, а также блокировали переток выработанной на ней энергии, после чего последний из работавших энергоблоков перевели в режим «холодного останова». Снабжение Энергодара электричеством не нарушено — энергия поступает реверсом через Мелитополь.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ситуация на ЗАЭС остается нестабильной из-за боевых столкновений, которые ведутся в районе станции.
С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.
С 24 февраля проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей защиту людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам и геноциду со стороны киевских властей. По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.