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22:24 (мск), источник: © РИА Новости

В Херсоне ликвидировали группу диверсантов

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 сен — РИА Новости. В центре Херсона ликвидировали диверсионно-разведывательную группу, ситуация в городе полностью контролируется российскими военными, сообщили РИА Новости в экстренных службах региона.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«ДРГ в целом ликвидировали. Остались лишь некоторые очаги сопротивления, которые также нейтрализуются», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, при проведении контртеррористической операции среди мирного населения никто не пострадал.

Ранее источник в оперативных службах сообщил о стрельбе из автоматического оружия в центре Херсона. До этого в городе прогремели пять взрывов, предположительно, работала ПВО.

Как заявили в российском министерстве обороны, ВСУ в субботу предприняли безуспешную попытку наступления в Херсонской области, в итоге было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.

С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

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