В Херсоне ликвидировали группу диверсантов

«ДРГ в целом ликвидировали. Остались лишь некоторые очаги сопротивления, которые также нейтрализуются», — рассказал собеседник агентства.
По его словам, при проведении контртеррористической операции среди мирного населения никто не пострадал.
Ранее источник в оперативных службах сообщил о стрельбе из автоматического оружия в центре Херсона. До этого в городе прогремели пять взрывов, предположительно, работала ПВО.
Как заявили в российском министерстве обороны, ВСУ в субботу предприняли безуспешную попытку наступления в Херсонской области, в итоге было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.
С 24 февраля проходит специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.