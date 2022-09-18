В Киргизии заявили о 36 погибших в конфликте на границе с Таджикистаном

Ранее киргизская сторона сообщала о 24 погибших и более чем 120 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.
«Общее количество погибших в результате вооруженного конфликта в Баткенской области составляет 36 человек», — заявил представитель пресс-службы минздрава.
По его словам, пострадали 129 киргизстанцев.
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру.