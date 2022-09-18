10:51 (мск), источник: Известия
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 7,2
Землетрясение магнитудой 7,2 произошло в восточной части Тайваня. Об этом 18 сентября сообщило национальное метеорологическое управление Японии.
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Как уточнили в Геологической службе США, эпицентр подземных толчков находился в районе Юйцзин на глубине около 10 км.
Отмечается, что на японских островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава объявлена угроза цунами. Высота волн может доходить до 1 м. В настоящий момент при канцелярии премьер-министра Японии создан экстренный штаб по сбору информации о ситуации.
В соцсетях уже опубликованы кадры, сделанные во время землетрясения. На них видно, как в домах качаются люстры и вешалки, трясется мебель.
13 сентября на севере Японии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,1. Очаг залегал на глубине примерно 50 км под океанским дном. Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угрозы цунами объявлено не было.