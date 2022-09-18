Военнопленный убит в результате обстрела со стороны ВСУ колонии в Еленовке

«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии», — сказано в сообщении штаба в Telegram-канале.
В конце июля по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, их сослуживцами был нанесен артиллерийский удар.
Тогда сообщалось о 50 погибших и 193 раненых. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.
Следственный комитет России (СК РФ) 5 августа объявил, что расследует обстоятельства обстрела украинской стороной колонии в Еленовке. Отмечается, что действия киевских силовиков были заранее спланированы. Об этом говорят такие факторы, как точность и кучность попадания ракет. Киев преследовал цель уничтожить свидетелей совершенных преступлений в отношении мирного населения, добавили в ведомстве.
10 августа генпрокуратура Донецкой Народной Республики квалифицировала удар по СИЗО в Еленовке как теракт.
7 сентября стало известно, что миссия ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке начнет работу в ближайшее время.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.