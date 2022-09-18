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12:07 (мск), источник: Известия

Военнопленный убит в результате обстрела со стороны ВСУ колонии в Еленовке

Один военнопленный убит, четверо ранены в результате утреннего обстрела со стороны ВСУ колонии в Еленовке в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Украинские боевики при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырех военнопленных, которые содержатся в Еленовской исправительной колонии», — сказано в сообщении штаба в Telegram-канале.

В штабе уточнили, что ВСУ ведут обстрелы Еленовки с применением артиллерии НАТО калибром 155 мм.

В конце июля по следственному изолятору в Еленовке, где содержались украинские военнопленные, их сослуживцами был нанесен артиллерийский удар.

Тогда сообщалось о 50 погибших и 193 раненых. Кроме того, ранения различной степени тяжести получили еще восемь сотрудников изолятора.

Следственный комитет России (СК РФ) 5 августа объявил, что расследует обстоятельства обстрела украинской стороной колонии в Еленовке. Отмечается, что действия киевских силовиков были заранее спланированы. Об этом говорят такие факторы, как точность и кучность попадания ракет. Киев преследовал цель уничтожить свидетелей совершенных преступлений в отношении мирного населения, добавили в ведомстве.

10 августа генпрокуратура Донецкой Народной Республики квалифицировала удар по СИЗО в Еленовке как теракт.

7 сентября стало известно, что миссия ООН по расследованию обстрела СИЗО в Еленовке начнет работу в ближайшее время.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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