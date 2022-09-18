Нацбатальон «Айдар» потерял более половины бойцов в районе Зайцево в ДНР

«В ходе боевых действий в районе населенного пункта Зайцево Донецкой Народной Республики 24-й батальон нацформирования “Айдар” 53-й механизированной бригады потерял свыше половины личного состава. Командование ВСУ отвело остатки подразделения в Часов Яр», — заявили в военном ведомстве.
На территории ДНР российская армия нанесла также удары по позициям 10-й горно-штурмовой, 54-й и 93-й механизированных бригад ВСУ.
В Харьковской области высокоточные ракеты поразили позиции 14-й и 63-й механизированных бригад, а в Херсонской — 3-го отдельного батальона территориальной обороны. В целом там уничтожены порядка 150 националистов. А в Запорожской области под удар попала 65-я механизированная бригада, потерявшая до ста военнослужащих.
Еще один удар ВКС нанесли по подразделениям 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад в районе Николаева. Там уничтожены более 180 человек личного состава, два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и десять автомобилей.
«Противник силами трех ротных тактических групп 60-й пехотной и 57-й мотопехотной бригад при поддержке шести танков предпринимал безуспешные попытки наступления в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области. Подразделениями российских Вооруженных сил все атаки были успешно отражены», — говорится в сводке.
Кроме того, за сутки российские войска поразили пункт координации ракетных ударов группировки «Приморье», базу наемников американской частной военной кампании «Академия» и нацформирования «Кракен», а также три пункта управления ВСУ и два склада боеприпасов.
Подразделения противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников и восемь снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.