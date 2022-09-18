Российские военные ликвидировали наемников ЧВК «Академия» и бойцов «Кракена»

«Поражены 47 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 127 районах, в том числе пункты базирования иностранных наемников американской частной военной кампании “Академия” и нацформирования “Кракен” в районах Краматорска и Николаевки Донецкой Народной Республики (ДНР)», — сообщил Конашенков.
Также ударами оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии поражены пункт управления и координации ракетных ударов группировки «Приморье» в районе Шурино Николаевской области, три пункта управления ВСУ в районах Червоный Оскол Харьковской области, Першотравневое Запорожской области и Северск ДНР.
Помимо прочего в Министерстве обороны сообщили, что высокоточным оружием ВКС России в районе города Николаев поражены личный состав и военная техника подразделений 28-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
За сутки боевых действий на данном направлении потери украинских войск превысили 180 военнослужащих. Они также потеряли два танка, семь боевых бронированных машин, три орудия и десять автомобилей.
В ходе брифинга Конашенков заявил, что один из батальонов украинского националистического формирования «Айдар» (признан террористической организацией и запрещен в РФ) 53-й механизированной бригады ВСУ в ДНР лишился более половины личного состава.
Днем ранее ВС России уничтожили более 120 военных ВСУ во время попытки их наступления в Херсонской области. По словам Конашенкова, в районе населенного пункта Правдино за несколько часов были уничтожены более 120 украинских военнослужащих, семь танков и 13 боевых машин пехоты.
16 сентября в Минобороны заявили, что ВСУ потеряли более 400 бойцов убитыми и ранеными в результате ударов ВС РФ в Николаевской, Харьковской областях и в ДНР. Также были уничтожены более 3 тыс. боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра.
Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой российский лидер объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.