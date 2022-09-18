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19:16 (мск), источник: Коммерсантъ

Иранские женщины вышли на акции протеста после смерти девушки, которую задержала полиция нравов

Иранские полицейские применили слезоточивый газ для разгона акции протеста на западе Ирана, состоявшейся после похорон 22-летней Махсы Амини. Об этом сообщает Al Jazeera. Девушка скончалась после задержания так называемой полицией нравов за несоответствие дресс-коду. Официальной причиной смерти стали проблемы с сердцем, однако очевидцы говорили, что ее избили в автозаке.

Иранская полиция опубликовала видеозапись из полицейского участка, на которой, по словам силовиков, зафиксирован момент, когда девушка потеряла сознание. По словам родственников Махсы Амини, что у нее не было проблем со здоровьем.

«Это была здоровая 22-летняя девушка. Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле», — заявила журналистка Al Jazeera со ссылкой на семью девушки.

Как сообщает телеканал, президент Ирана Эбрахим Раиси приказал министру внутренних дел начать расследование в связи со смертью девушки.

В Twitter появились видео с акции протеста в Иране, на котором иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки. Снятие хиджаба в Иране является преступлением.

Как сообщает Al Jazeera, госпожа Амини жила в Иранском Курдистане, а в Тегеран, где ее задержала полиция, приехала с семьей в гости. The Guardian пишет, что первоначально протестующие собрались в Тегеране у больницы, в которой она умерла, однако позднее акции протеста охватили и ее родной город Сакез.

Дарья Эрозбек

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