Иранские женщины вышли на акции протеста после смерти девушки, которую задержала полиция нравов

Иранская полиция опубликовала видеозапись из полицейского участка, на которой, по словам силовиков, зафиксирован момент, когда девушка потеряла сознание. По словам родственников Махсы Амини, что у нее не было проблем со здоровьем.
«Это была здоровая 22-летняя девушка. Ее привезли в больницу, где она несколько дней находилась в коме. Затем ее отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой. Вся страна требует расследования того, что произошло на самом деле», — заявила журналистка Al Jazeera со ссылкой на семью девушки.
В Twitter появились видео с акции протеста в Иране, на котором иранские женщины в знак солидарности с погибшей снимают и подкидывают в воздух свои платки. Снятие хиджаба в Иране является преступлением.
Как сообщает Al Jazeera, госпожа Амини жила в Иранском Курдистане, а в Тегеран, где ее задержала полиция, приехала с семьей в гости. The Guardian пишет, что первоначально протестующие собрались в Тегеране у больницы, в которой она умерла, однако позднее акции протеста охватили и ее родной город Сакез.