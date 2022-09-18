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21:24 (мск), источник: © РИА Новости

В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями

МЕЛИТОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. В центре Мелитополя подорвали автомобиль с мирными жителями, передает корреспондент РИА Новости. Находившиеся в машине люди выжили.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Сообщается, что сработало самодельное взрывное устройство, заложенное в мусорном баке, рядом с которым был припаркован автомобиль.

Мелитополь регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск. Так, в субботу там прогремели пять взрывов, а в южной части города подорвали линии электропередачи. МВД Запорожской области назвало произошедшее терактом.

Кроме того, в начале сентября в Мелитополе взорвали штаб движения «Мы вместе с Россией». Как рассказал председатель организации и член главного совета региональной администрации Владимир Рогов, ВСУ открыли огонь после обнародования результатов опроса о поддержке жителями области голосования о вхождении в состав России.

С 24 февраля проходит военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской и всю Херсонскую область. Там работают новые администрации, вещают российские телеканалы и радиостанции, введен в оборот рубль. Оба региона объявили о планах войти в состав России.

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