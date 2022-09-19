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05:00 (мск), источник: Life.ru

После взрывов в подконтрольных Киеву районах Запорожья погас свет

В нескольких районах Запорожской области, подконтрольных Киеву, прогремели взрывы, после чего там отключилось электричество. Об этом рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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Источник: Reuters

«Как сообщают мои земляки-запорожцы, прозвучало не менее восьми взрывов. При этом часть из них (не менее трёх) сопровождались очень ярким заревом. После взрывов в нескольких районах города пропало электричество», — сообщил Рогов в своём телеграм-канале.

Ситуацию прокомментировал и глава подконтрольной Киеву Запорожской обладминистрации Александр Старух. По его словам, было восемь ударов. Их целью могли стать объекты инфраструктуры.

Ранее Лайф писал, что недавно в нескольких областях Украины после обстрелов отключилось электричество. В соцсетях жители разных городов публиковали видео и сообщения о том, что по целому ряду инфраструктурных объектов были нанесены ракетные удары.

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