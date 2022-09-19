Умер рекордсмен по длительности полета в космос Валерий Поляков

«Он жил и работал на орбитальной станции “Мир” 437 суток, что является абсолютным рекордом продолжительности пребывания в космосе за один полет, — сообщили в госкорпорации. — Всего в активе рекордсмена две космических экспедиции общей продолжительностью 678 суток 16 часов. Его исследования помогли доказать, что человеческий организм готов к полетам не только на околоземную орбиту, но и в дальний космос».
Поляков родился в 1942 году в Туле. В 1965-м окончил 1-й Московский медицинский институт им. Сеченова, затем учился в Институте медицинской паразитологии и тропической медицины. Работал старшим инспектором 3-го главного управления космической медицины и по совместительству врачом скорой помощи.
С начала 1970-х был научным сотрудником в Институте медико-биологических проблем (ИМБП). С 1972 по 1980 год — кандидат в космонавты-исследователи ИМБП.
Первый полет Полякова в космос начался 29 августа 1988 года. Он пробыл на станции «Мир» 240 суток. Как сообщали в «Роскосмосе», космонавт на себе отрабатывал новые методы медицинского обеспечения длительных экспедиций.
Во второй полет в космос Поляков отправился 8 января 1994 года и пробыл вне Земли 437 суток. Это стало абсолютным рекордом по продолжительности работы на орбите в одном полете.
После завершения работы космонавтом Поляков был заместителем руководителя полетов в Центре управления по медицинскому обеспечению полетов на станции «Мир», затем заместителем директора ИМБП.
Поляков имел ученую степень доктора медицинских наук, был профессором медицины. Он также кавалер ордена Почетного легиона.