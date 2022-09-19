В России за сутки госпитализировали 2054 человека с COVID-19

По данным штаба, за сутки в РФ госпитализированы 2054 человека, на 8% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 25 субъектах РФ, снижение произошло в 52 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в восьми субъектах.
«Выздоровело за сутки 38 595 человек, или на 8,5% меньше в сравнении с 18 сентября 2022 года. Выявлено 49 488 новых случаев COVID-19. Умер за сутки 91 человек», — говорится в сообщении.
В штабе также сообщили, что показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 17,7 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,2%. Рост госпитализаций отмечен в 54 регионах, в том числе в 30 — больше, чем в среднем по России.
Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения составил 253,07 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 10,28%. Рост заболеваемости отмечен в 62 регионах, в том числе в 27 — больше, чем в среднем по стране. Снижение заболеваемости за неделю отмечено в 23 регионах, наибольшее — в Севастополе, Хакасии и Кемеровской области.