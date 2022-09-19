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20:41 (мск), источник: © РИА Новости

Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс

ГРОЗНЫЙ, 19 сен — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил об отправке новой группы добровольцев в Донбасс.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В Донбасс из Грозного отправилась очередная группа добровольцев. Все они предварительно прошли курсы подготовки на базе Российского университета спецназа в Гудермесе. Под грамотным руководством лучших инструкторов добровольцы улучшили свои навыки по тактической стрельбе и в целом освоили основы военного дела», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что в Грозный ежедневно «по зову сердца» приезжают желающие вступить в ряды добровольцев.

«Вместе с чеченскими добровольцами они отправляются на борьбу с сатанистами ради благополучия людей. И я очень рад, что с каждым днем контингент желающих вступить в ряды отрядов неуклонно растет», — заявил глава Чечни.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, отмечал Путин, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса.

Конечная цель специальной военной операции, по словам президента РФ, — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.

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