В России создали искусственную зубную эмаль тверже натуральной Российские ученые придумали способ получения минерализованных структур, схожих с зубной эмалью
Фоторепортажи
29Боже храни короля: биография Карла III в фотографиях
15Шквальный огонь: как тушат пожары в Рязанской области
Главное
Спецоперация на Украине
00:32 (мск), источник: RTVi

Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал о покушении на него

Основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что около недели назад его пытались застрелить во французском городе Биаррице, но он вовремя заметил красную точку лазерного прицела на стене.

Источник: AP 2022

Об этом он рассказал на стриме журналистки Юлии Латыниной*.

По словам Осечкина, он получил предупреждение о готовящемся на него покушении от журналиста-расследователя Христо Грозева. «От Христо и его источника было сообщение, которое мне и тем, кто занимается моей безопасностью, помогло предотвратить мое убийство», — пояснил создатель Gulagu.net. По его словам, покушение должен был совершить выехавший из России «человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью».

Осечкин рассказал, что, получив эту информацию, согласился «эвакуироваться», хотя «хотел поймать их [исполнителей покушения]», и уехал из Биаррица «в горы на выходные», но потом сразу вернулся. После возвращения, вечером 19 сентября, близкие Осечкина ходили в театр, а он работал дома один при свете ноутбука, без верхнего освещения.

Читайте также
Умер рекордсмен по длительности полета в космос Валерий Поляков

«Когда приехали дети с женой, мы приготовили ужин, и я помню — несу тарелки ставить детям и боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка движется в мою сторону через перила террасы», — сказал основатель проекта Gulagu.net.

Осечкин пояснил, что они с семьей отрабатывали поведение в случае покушения — прошли специальную подготовку, поэтому сразу же упали на пол, а потом его жена и дети около часа прятались в защищенной комнате.

«Мы тут же опустили жалюзи, приехали соответствующие службы. Началось расследование. Соседи уже дали показания, слышали хлопки-выстрелы. В меня не попали, выстрелы были, прицел шел в мою сторону», — рассказал создатель Gulagu.net. Он предположил, что покушение могло не удаться из-за случайно увиденного им прицела и последующей молниеносной реакции или из-за «ошибок киллера».

Латынина* спросила, задержали ли подозреваемого, но Осечкин отказался отвечать, объяснив это «тайной следствия».

Предупреждение о покушении

В феврале 2022 года Осечкин сообщал, что два источника из России и чеченской диаспоры во Франции, где он живет с 2015 года, предупредили его о готовящемся покушении. Они якобы говорили, что некие «силы из “Президент-отеля” в Москве» пытаются найти в среде чеченских эмигрантов, проживающих во Франции, человека, готового на «нападение и убийство» за €100 тысяч.

То предупреждение Осечкин связывал с продолжением деятельности проекта Gulagu.net. В 2021 году активисты проекта сообщили, что им удалось вывезти из России 40-гигабайтный архив свидетельств массового применения пыток и изнасилований в колониях, подведомственных ФСИН, — видео, фото и документы. Тогда же они начали публиковать эти материалы за рубежом.

Правозащитники из Gulagu.net говорили, что архив им передал белорус Сергей Савельев, отбывший срок по делу о наркотиках и работавший программистом в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1. МВД России объявило его в розыск по уголовному делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации», его заочно арестовали, но затем закрыли дело.

После этого СКР возбудил несколько дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Руководство туберкулезной больницы ФСИН в Саратовской области уволили. По словам представителей ведомства, по факту проверок были уволены 18 сотрудников и руководители туберкулезной больницы ФСИН в Саратовской области, а также лишился поста директор ФСИН России Александр Калашников.

* признана в России иноагентом.

 Девочка, пропавшая два года назад, найдена живой в тайнике под лестницей родного дома
Исследователи зарегистрировали третий в мире случай ремиссии ВИЧ
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта