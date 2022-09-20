Основатель Gulagu.net Владимир Осечкин рассказал о покушении на него

Об этом он рассказал на стриме журналистки Юлии Латыниной*.
По словам Осечкина, он получил предупреждение о готовящемся на него покушении от журналиста-расследователя Христо Грозева. «От Христо и его источника было сообщение, которое мне и тем, кто занимается моей безопасностью, помогло предотвратить мое убийство», — пояснил создатель Gulagu.net. По его словам, покушение должен был совершить выехавший из России «человек, тесно связанный с ФСБ и организованной преступностью».
Осечкин рассказал, что, получив эту информацию, согласился «эвакуироваться», хотя «хотел поймать их [исполнителей покушения]», и уехал из Биаррица «в горы на выходные», но потом сразу вернулся. После возвращения, вечером 19 сентября, близкие Осечкина ходили в театр, а он работал дома один при свете ноутбука, без верхнего освещения.
«Когда приехали дети с женой, мы приготовили ужин, и я помню — несу тарелки ставить детям и боковым зрением на одной из террас вижу, как красная точка движется в мою сторону через перила террасы», — сказал основатель проекта Gulagu.net.
Осечкин пояснил, что они с семьей отрабатывали поведение в случае покушения — прошли специальную подготовку, поэтому сразу же упали на пол, а потом его жена и дети около часа прятались в защищенной комнате.
«Мы тут же опустили жалюзи, приехали соответствующие службы. Началось расследование. Соседи уже дали показания, слышали хлопки-выстрелы. В меня не попали, выстрелы были, прицел шел в мою сторону», — рассказал создатель Gulagu.net. Он предположил, что покушение могло не удаться из-за случайно увиденного им прицела и последующей молниеносной реакции или из-за «ошибок киллера».
Латынина* спросила, задержали ли подозреваемого, но Осечкин отказался отвечать, объяснив это «тайной следствия».
Предупреждение о покушении
В феврале 2022 года Осечкин сообщал, что два источника из России и чеченской диаспоры во Франции, где он живет с 2015 года, предупредили его о готовящемся покушении. Они якобы говорили, что некие «силы из “Президент-отеля” в Москве» пытаются найти в среде чеченских эмигрантов, проживающих во Франции, человека, готового на «нападение и убийство» за €100 тысяч.
То предупреждение Осечкин связывал с продолжением деятельности проекта Gulagu.net. В 2021 году активисты проекта сообщили, что им удалось вывезти из России 40-гигабайтный архив свидетельств массового применения пыток и изнасилований в колониях, подведомственных ФСИН, — видео, фото и документы. Тогда же они начали публиковать эти материалы за рубежом.
Правозащитники из Gulagu.net говорили, что архив им передал белорус Сергей Савельев, отбывший срок по делу о наркотиках и работавший программистом в саратовской туберкулезной больнице ФСИН № 1. МВД России объявило его в розыск по уголовному делу о «неправомерном доступе к компьютерной информации», его заочно арестовали, но затем закрыли дело.
После этого СКР возбудил несколько дел по статьям о насильственных действиях сексуального характера и превышении должностных полномочий. Руководство туберкулезной больницы ФСИН в Саратовской области уволили. По словам представителей ведомства, по факту проверок были уволены 18 сотрудников и руководители туберкулезной больницы ФСИН в Саратовской области, а также лишился поста директор ФСИН России Александр Калашников.
* признана в России иноагентом.