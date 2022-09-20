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02:48 (мск), источник: © РИА Новости

Украинские войска нанесли удар по Алчевску из РСЗО HIMARS

ЛУГАНСК, 20 сен — РИА Новости. Украинские войска в ночь на вторник выпустили четыре ракеты из РСЗО HIMARS по населенному пункту Алчевск в Луганской Народной Республике, сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 01.32 по н.п. Алчевск с применением РСЗО HIMARS (четыре ракеты)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Реактивная система залпового огня HIMARS разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996—2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов снарядов — до 80 километров.

Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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