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16:14 (мск), источник: Ведомости

Минобороны РФ сообщило об уничтожении цеха бронетанкового завода в Николаеве

Минобороны России опубликовало очередную сводку о ходе спецоперации на Украине в своем Telegram-канале. В частности, в ведомстве сообщили об уничтожении цеха бронетанкового завода в Николаеве.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По данным министерства, в нем украинские военные ремонтировали военную технику. Также в Минобороны рассказали о ликвидации огневыми ударами около 100 украинских военных и семи бронированных машин в районах Терновки и Андреевки Херсонской области.

В районе села Богородичное Донецкой народной республики (ДНР) было уничтожено 120 украинских военных, а также три танка и 12 автомобилей. В Николаевской области украинская сторона также понесла потери. Кроме того, ведомство сообщает о поражении пяти складов с ракетно-артиллерийским вооружением и боеприпасами в ДНР, Днепропетровской и Запорожской областях.

Российские военные подчеркнули, что Киев продолжает наносить удары в районе Запорожской АЭС. «В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции», — говорится в сообщении. Минобороны уточнило, что радиационная обстановка на ЗАЭС остается в норме.

Накануне министерство сообщило об уничтожении в Запорожье цехов завода «Искра», в которых обслуживали американские РСЗО HIMARS. По данным ведомства, украинская сторона также понесла потери в Херсонской, Днепропетровской и Запорожской областях.

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