Обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ привел к повреждению системы охлаждения

В числе прочего пострадала система охлаждения. Уточняется, что обстрел велся с применением осколочно-фугасных снарядов.
«Повреждения получили спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции», — уточнили власти.
Отмечается, что пострадавших из числа работников станции и охраняющих периметр сотрудников Росгвардии нет.
В администрации также подчеркнули, что беспорядочные атаки ВСУ по электростанции — это реальное подтверждение тому, что Киев ведет политику ядерного терроризма на фоне собственного бессилия.
Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.
Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.