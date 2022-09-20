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19:22 (мск), источник: © РИА Новости

Обстрел ЗАЭС со стороны ВСУ привел к повреждению системы охлаждения

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен — РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по Запорожской АЭС, повредив инфраструктуру на территории станции, сообщила пресс-служба администрации Энергодара.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В числе прочего пострадала система охлаждения. Уточняется, что обстрел велся с применением осколочно-фугасных снарядов.

«Повреждения получили спецкорпус, система охлаждения, а также столовая, где в момент начала обстрела находились работники станции», — уточнили власти.

Отмечается, что пострадавших из числа работников станции и охраняющих периметр сотрудников Росгвардии нет.

В администрации также подчеркнули, что беспорядочные атаки ВСУ по электростанции — это реальное подтверждение тому, что Киев ведет политику ядерного терроризма на фоне собственного бессилия.

Во время спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Местные власти объявили о планах войти в состав России.

Запорожская АЭС — самая крупная по числу блоков и установленной мощности станция в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. Украинские войска регулярно наносят артиллерийские удары по соседнему городу Энергодару и в непосредственной близости от АЭС.

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