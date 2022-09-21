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08:20 (мск), источник: РБК

Из украинских портов вывезли более 4 млн т зерна

В рамках зерновой сделки из украинских портов вышли 178 кораблей, которые перевозят более 4 млн т зерна и другого продовольствия, сообщает Совместный координационный центр в Стамбуле (СКЦ). В центре работают представители России, Украины, Турции и ООН, данные о вывезенном зерне размещены на сайте международной организации.

Источник: Reuters

По данным ООН, 17 сентября из порта Черноморск в Джибути вышло судно Ikaria Angel с 30 тыс. т пшеницы на борту. Это третий корабль, который вывозит украинское зерно в рамках продовольственной программы ООН. Дата его прибытия в пункт назначения не указана. До этого по программе ООН одно судно доставило 37,5 тыс. т пшеницы в Йемен, а второе — 23,3 тыс. т также в Джибути.

Корабли с продовольствием выходят из украинских портов в рамках зерновой сделки, соглашение по которой Россия и Украина по отдельности подписали с Турцией и ООН 22 июля. Стороны обязались создать безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю. Представители ООН, Турции и Украины ведут контроль за погрузкой, чтобы исключить провоз военных грузов.

Соглашение было заключено на три месяца с возможностью продления. 20 сентября турецкий МИД сообщил о работе над пролонгацией сделки.

Первое судно покинуло порт Одессы 1 августа, а спустя пять дней в Черноморске пришвартовался первый с начала военных действий иностранный сухогруз.

Российский президент Владимир Путин в начале сентября заявил, что большая часть зерна из украинских портов доставляется в развитые страны, и предложил ограничить направления вывоза продовольствия. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился с тем, что зерно идет в богатые страны, и одобрил идею начать поставки продукции в беднейшие страны из России.

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