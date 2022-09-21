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16:01 (мск), источник: © РИА Новости

На ЗАЭС снаряд повредил трубу в системе безопасности энергоблока

МОСКВА, 21 сен — РИА Новости. Одна из труб системы технической воды первой системы безопасности энергоблока № 5 Запорожской АЭС была повреждена в результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда, сообщило в среду министерство обороны РФ.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной станции. В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности 5-го энергоблока», — говорится в сводке военного ведомства.

«Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар», — отмечает МО РФ.

Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.

В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме, подчеркивает МО РФ.

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