На ЗАЭС снаряд повредил трубу в системе безопасности энергоблока

«Украинская артиллерия продолжала обстрелы города Энергодар и территории Запорожской атомной станции. В результате взрыва украинского крупнокалиберного снаряда повреждена одна из труб системы технической воды первой системы безопасности 5-го энергоблока», — говорится в сводке военного ведомства.
«Кроме того, сегодня ночью украинской артиллерией нанесен удар по линии электропередачи, идущей от пятого энергоблока атомной станции в районе города Энергодар», — отмечает МО РФ.
Обстрел ЗАЭС велся с украинских огневых позиций в районе населенного пункта Марганец, ответным огнем артиллерийские подразделения противника подавлены, сообщается в сводке.
В настоящее время радиационная обстановка на Запорожской атомной станции остается в норме, подчеркивает МО РФ.