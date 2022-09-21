Система охлаждения Запорожской АЭС нарушена из-за обстрела ВСУ

«Нарушена система охлаждения, трансформаторы, открытое распределительное устройство. Они хотят сделать так, чтобы ее невозможно было эксплуатировать», — сказал он в эфире «Радио России».
Ранее в этот день пресс-служба администрации Энергодара сообщила, что из-за обстрела ВСУ повреждена высоковольтная линия электропередачи и оборудование связи одного из энергоблоков Запорожской АЭС. Уточнялось, что огонь из артиллерии по атомной станции велся в ночь на 21 сентября. Пострадавших нет. Ведутся работы по устранению последствий обстрела.
Накануне стало известно, что после обстрела ВСУ были повреждены спецкорпус, система охлаждения и столовая на территории станции, где находились сотрудники. Также во вторник в Запорожской области заявили об 11 артударах ВСУ по береговой линии рядом с АЭС.
Запорожская АЭС была взята под контроль Вооруженными силами РФ в ходе проводимой Москвой с 24 февраля военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР. Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.