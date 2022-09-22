Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу

Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщило об успешном отражении наступления, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.
«Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы», — сказал Стремоусов.
По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил.
«Нацисты прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут», — сказал Стремоусов.
Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские войска потеряли при попытке контратаки в районе населенного пункта Правдино в Херсонской области более 200 солдат и 21 единицу военной техники.
Ранее активист николаевского подполья рассказал РИА Новости, что местные больницы забиты раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров. Регионы объявили готовятся провести референдумы о вхождении в состав России.