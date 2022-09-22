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03:22 (мск), источник: © РИА Новости

Власти Херсонской области: украинские войска утратили ударную силу

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости. Украинские войска утратили наступательную способность и ударную силу на херсонском направлении, заявил РИА Новости заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

Украинские войска начали попытки контрнаступления на херсонско-николаевском направлении в конце августа. Минобороны России сообщило об успешном отражении наступления, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

«Украинские нацисты утратили наступательную способность и ударную силу в результате постоянных бездумных атак на подступах к Херсонской области, сложив тысячи жизней украинцев, которых насильно загнали в окопы», — сказал Стремоусов.

По его словам, линия разграничения находится под контролем союзных сил.

«Нацисты прорваться и попасть на территорию Херсонской области не смогут», — сказал Стремоусов.

Накануне в Минобороны России сообщили, что украинские войска потеряли при попытке контратаки в районе населенного пункта Правдино в Херсонской области более 200 солдат и 21 единицу военной техники.

Ранее активист николаевского подполья рассказал РИА Новости, что местные больницы забиты раненными под Херсоном украинскими военными настолько, что многих везут в другие города, при этом сами бойцы рассказывают о случаях, когда их ранения оформляют как бытовые травмы, чтобы скрыть реальную статистику.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров. Регионы объявили готовятся провести референдумы о вхождении в состав России.

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