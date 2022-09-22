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10:13 (мск), источник: Ведомости

ФСБ сообщила о предотвращении теракта на нефтегазовом объекте

ФСБ сообщила о предотвращении теракта украинских спецслужб на объекте нефтегазового комплекса, который занимается поставками энергоносителей в Турцию и Европу, передает агентство «РИА Новости».

Источник: РИА "Новости"

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий предотвращена попытка совершения украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на объекте нефтегазового комплекса, осуществляющего поставки энергоносителей в Турцию и Европу», — сказано в сообщении.

Также ФСБ смогла задержать четверых граждан России, которые помогали спецслужбам Украины в подготовке к диверсии.

Уточняется, что в ходе операции были изъяты два самодельных взрывных устройства и задержан мужчина 1978 года рождения, завербованный на Украине сотрудниками СБУ. У него были обнаружены средства связи, содержащие переписку и переговоры с куратором, инструкции по сборке взрывного устройства, а также координаты места готовившегося теракта.

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