Силы ДНР и ЛНР освободили Жованку в Артемовском районе

«На территории Донецкой Народной Республики группировка войск ДНР и ЛНР при огневой поддержке ВС РФ освободила Жованку», —отмечается в Telegram-канале штаба.
Кроме того, по его данным, Вооруженные силы Украины открывали огонь по ДНР с применением реактивных систем залпового огня HIMARS и БМ-21 «Град», танков, 155, 152 и 122-мм ствольной артиллерии, 120-мм минометов.
Под обстрелы попали районы десяти населенных пунктов ДНР. Повреждены 26 домостроений и пять объектов гражданской инфраструктуры, погиб один человек и еще восемь мирных жителей получили ранения.
Накануне сообщалось, что спецназовцы Росгвардии при проведении разведки в районе одного из населенных пунктов ДНР обнаружили позиции, склады боеприпасов, места размещения подразделений и техники ВСУ. Также уничтожено до 30 националистов, восемь единиц автомобильной техники и склад боеприпасов.
В этот же день президент России Владимир Путин заявил, что территория ЛНР практически полностью очищена, в то время как бои на территории ДНР по-прежнему продолжаются. Линия боевого соприкосновения в данный момент составляет свыше 1000 км, отметил глава государства.
Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.
21 февраля Путин подписал соответствующие указы.