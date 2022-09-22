МО сообщило об уничтожении около 100 бойцов ВСУ в Харьковской области

«В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до двадцати единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS», — отметил он.
Конашенков также добавил, что были поражены пункты дислокации 65-й бригады, 19-го батальона и украинского «иностранного легиона» в Запорожской области.
«Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наёмников “Иностранного легиона” в районе города Запорожье. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники», — добавил официальный представитель МО.
Ранее 22 сентября штаб теробороны ДНР сообщил о том, что силы ЛНР и ДНР, при огневой поддержке ВС РФ, освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе.
Накануне, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что территория Луганской Народной Республики (ЛНР) практически полностью очищена, в то время как бои на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) по-прежнему продолжаются.
Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.