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12:48 (мск), источник: Известия

МО сообщило об уничтожении около 100 бойцов ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы (ВС) РФ поразили живую силу и технику 93-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ), было уничтожено около 100 бойцов, а также одна американская установка реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщил 22 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Спецоперация на Украине
Источник: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В населенном пункте Моначиновка Харьковской области ВКС России нанесено поражение живой силе и военной технике подразделений 93-й механизированной бригады ВСУ. Уничтожено до ста боевиков и до двадцати единиц военной техники, в том числе одна установка системы залпового огня HIMARS», — отметил он.

Конашенков также добавил, что были поражены пункты дислокации 65-й бригады, 19-го батальона и украинского «иностранного легиона» в Запорожской области.

«Высокоточным оружием ВКС России поражены пункты временной дислокации подразделений 65-й мотопехотной бригады, 19-го конвойного батальона и наёмников “Иностранного легиона” в районе города Запорожье. Потери ВСУ составили до 150 боевиков и 19 единиц военной техники», — добавил официальный представитель МО.

Ранее 22 сентября штаб теробороны ДНР сообщил о том, что силы ЛНР и ДНР, при огневой поддержке ВС РФ, освободили населенный пункт Жованка в Артемовском районе.

Накануне, 21 сентября, президент России Владимир Путин заявил, что территория Луганской Народной Республики (ЛНР) практически полностью очищена, в то время как бои на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) по-прежнему продолжаются.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных, в связи с чем власти Донецкой и Луганской народных республик обратились за помощью к Москве.

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