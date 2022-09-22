Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка

«Зафиксирован прилет в районе городской администрации Донецка по улице Артема», — написал Кулемзин в Telegram-канале.
Кулемзин также заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка, прилеты в районе «Донецк сити».
Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка.