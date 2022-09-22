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12:37 (мск), источник: © РИА Новости

Снаряд ВСУ упал в районе администрации Донецка

ДОНЕЦК, 22 сен — РИА Новости. Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что прилет выпущенных украинскими войсками снарядов был зафиксирован в районе городской администрации.

Спецоперация на Украине
Источник: СЦКК ДНР

«Зафиксирован прилет в районе городской администрации Донецка по улице Артема», — написал Кулемзин в Telegram-канале.

Кулемзин также заявил, что центр города подвергается интенсивному обстрелу, зафиксировано попадание во вход крытого рынка, прилеты в районе «Донецк сити».

Ранее представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска выпустили снаряды «натовского» калибра 155 миллиметров по центральному Ворошиловскому району Донецка.

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