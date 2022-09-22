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13:25 (мск), источник: РИА Крым

Обстрел Донецка: погибли шесть человек, уничтожен автобус

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 сен — РИА Новости Крым. Как минимум шесть человек погибли при украинском обстреле Крытого рынка в Ворошиловском районе Донецка. Об этом сообщил глава города Алексей Кулемзин.

Спецоперация на Украине

По району было выпущено семь снарядов калибром 155 мм. Власти города сообщили о прилете в районе городской администрации, а также о погибших и раненых в результате обстрела рынка.

«По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли шесть человек, шесть человек получили ранения. Данные о жертвах продолжают поступать», — написал он в своем Telegram-канале.

В результате атаки ВСУ уничтожен пассажирский автобус. На месте работают спасательные службы. Данных о количестве пострадавших пока нет.

По данным СЦКК, с 12:00 под обстрелами также находятся Кировский район, по которому выпущено пять снарядов калибром 155 мм, и Куйбышевский район.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача — защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.

Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.

На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.

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