Обстрел Донецка: погибли шесть человек, уничтожен автобус

По району было выпущено семь снарядов калибром 155 мм. Власти города сообщили о прилете в районе городской администрации, а также о погибших и раненых в результате обстрела рынка.
«По поступившей информации при обстреле Крытого рынка погибли шесть человек, шесть человек получили ранения. Данные о жертвах продолжают поступать», — написал он в своем Telegram-канале.
В результате атаки ВСУ уничтожен пассажирский автобус. На месте работают спасательные службы. Данных о количестве пострадавших пока нет.
По данным СЦКК, с 12:00 под обстрелами также находятся Кировский район, по которому выпущено пять снарядов калибром 155 мм, и Куйбышевский район.
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции (СВО), ее главная задача — защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима. Глава государства отметил, что в ходе СВО Россия будет стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил кровавые преступления против мирных жителей. При этом он отметил, что в планы РФ не входит оккупация украинских территорий.
Как неоднократно отмечали представители российского военного командования, ВС РФ в ходе спецоперации не наносят удары по объектам гражданской инфраструктуры и по жилым комплексам. При этом украинские военные формирования зачастую используют такие объекты и мирное население в качестве живого щита.
На данный момент полностью освобождена ЛНР, большая часть территории ДНР, а также Херсонская область, приазовская часть Запорожской и часть Харьковской областей. Из бюджета РФ выделены средства на восстановление разрушенных населенных пунктов, ремонт инженерной и социальной инфраструктуры, строительство жилых домов и социальных объектов.