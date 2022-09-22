Телескоп Уэбба сделал лучший снимок Нептуна за десятилетияНа снимках можно четко разглядеть кольца планеты
Фоторепортажи
2496 лет жизни и 70 лет правления Елизаветы II в фотографиях
10Дым от рязанских пожаров достиг Москвы
Главное
Частичная мобилизация: важное
23:01 (мск), источник: © РИА Новости

Россия впервые экстрадировала в ЛНР обвиняемого в преступлении

ЛУГАНСК, 22 сен — РИА Новости. Россия впервые экстрадировала в Луганскую Народную Республику подозреваемого в совершении преступления жителя, заявил РИА Новости представитель в пресс-службы Генпрокуратуры ЛНР.

Источник: © РИА Новости

«По запросу Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики состоялась первая экстрадиция из Российской Федерации гражданина Луганской Народной Республики, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщил собеседник агентства.

Представитель ГП уточнил, что обвиняемый скрылся от уголовного преследования, поэтому в марте 2018 года его объявили в розыск, в мае 2022 года обвиняемый задержан на территории Республики Татарстан.

«Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики направила в компетентные органы Российской Федерации ходатайство о его выдаче в Луганскую Народную Республику», — сообщил представитель прокуратуры.

Он уточнил, что благодаря слаженным действиям ГП ЛНР и МВД ЛНР и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Российской Федерации было принято решение о выдаче обвиняемого.

«Сегодня обвиняемый в сопровождении конвоя доставлен в пункт пропуска и передан представителям управления уголовного розыска министерства внутренних дел Луганской Народной Республики», — уточнил собеседник агентства.

Во время загрузки произошла ошибка.
Следите за развитием темы Военная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это не блеф': мир прислушался к Путину
Запад забыл про главное оружие Москвы
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
Прокуратура