Россия впервые экстрадировала в ЛНР обвиняемого в преступлении

«По запросу Генеральной прокуратуры Луганской Народной Республики состоялась первая экстрадиция из Российской Федерации гражданина Луганской Народной Республики, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Луганской Народной Республики (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью)», — сообщил собеседник агентства.
Представитель ГП уточнил, что обвиняемый скрылся от уголовного преследования, поэтому в марте 2018 года его объявили в розыск, в мае 2022 года обвиняемый задержан на территории Республики Татарстан.
«Генеральная прокуратура Луганской Народной Республики направила в компетентные органы Российской Федерации ходатайство о его выдаче в Луганскую Народную Республику», — сообщил представитель прокуратуры.
Он уточнил, что благодаря слаженным действиям ГП ЛНР и МВД ЛНР и организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Российской Федерации было принято решение о выдаче обвиняемого.
«Сегодня обвиняемый в сопровождении конвоя доставлен в пункт пропуска и передан представителям управления уголовного розыска министерства внутренних дел Луганской Народной Республики», — уточнил собеседник агентства.