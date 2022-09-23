В сети появились фальшивые мобилизационные списки

«Ъ» обнаружил на теневых форумах и Telegram-каналах широко тиражируемую базу с данными о гражданах, которые якобы войдут в первую волну частичной мобилизации. Файл содержит информацию о более чем 300 тыс. человек: ФИО, даты рождения, адреса, серии и номера паспортов.
По словам опрошенных экспертов по кибербезопасности, база представляет собой компиляцию данных из различных прошлых утечек и содержит множество ошибок, в списках есть и женские имена.
В Роскомнадзоре «Ъ» заявили, что «подобные “утечки” являются частью информационного давления на российских граждан в связи со специальной военной операцией и приурочены к началу частичной мобилизации». После новостей об утечке российское Минобороны опровергло информацию о достоверности данных в своем официальном Telegram-канале.
Основная цель инициаторов распространения этой информации — усиление паники среди граждан, считает основатель сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI Ашот Оганесян.
«Вторая задача — создание базы для мошенников, которые со вчерашнего дня изменили скрипт звонка: представляются не службой безопасности Сбербанка, а военкоматом и предлагают перевести деньги за отсрочку от призыва», — говорит он.
Минимум трое мужчин, получивших вчера повестки, нашли себя в «фейковой базе».
Но Ашот Оганесян полагает, что повода для беспокойства нет — «базы, бесплатно распространяемые в Telegram-каналах, не содержат точной информации, иначе они бы продавались, и чаще всего представляют собой просто пропагандистский материал».
Фейковые базы нужны для нагнетания обстановки, согласен бизнес-консультант по информбезопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий. По его словам, совпадения с реальными людьми, получившими повестку, можно объяснить тем, что их данные уже были в опубликованных в сети базах.
Интерес злоумышленников к персональным данным, причем как граждан России, так и Украины, вырос сразу после начала военных действий. При этом многие крупные компании допустили утечки персональных данных сотрудников и клиентов, в том числе «Яндекс. Еда», Delivery Club, СДЭК, Ozon, «Почта России». К августу Роскомнадзор зафиксировал более 40 крупных утечек, в результате которых скомпрометировано свыше 300 млн записей.
По мнению собеседников «Ъ» на рынке информбезопасности, в ближайшее время утечки усилятся.
За последние две недели сообщения о них стали появляться примерно на 70% чаще, чем летом, говорят в «Информзащите», «но в большинстве случаев это либо старые утечки, либо фейковые».
Активизировались и мошенники, спекулирующие на злободневных темах, они начали активно создавать фальшивые сайты с предложениями помочь в исключении из мобилизационных списков или организовать переезд за границу.
Один из источников «Ъ» пояснял, что на фоне стресса и тревоги шанс стать жертвой злоумышленников резко возрастает. «Ситуация нестандартная, и многие к ней окажутся не готовы, особенно на первом этапе, когда много противоречивой информации, даже официальной», — говорит он.
Собеседник «Ъ» в крупной IT-компании при этом уверен, что, несмотря на рост числа новостей об утечках и усиление внимания регуляторов, в теневом сегменте интернета продаваться базы с персональными данными не перестанут, «их могут использовать для шантажа, вымогательства, фейковых сборов средств и так далее».
Татьяна Исакова, Юрий Литвиненко