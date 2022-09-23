По требованию России за рубежом арестовали активы на 500 миллионов долларов

«На текущий момент, несмотря на напряженную международную повестку, Генеральной прокуратурой России обеспечивается и контролируется сохранение компетентными органами иностранных государств ареста на более чем 60 объектов недвижимого имущества, а также финансовые активы в сумме, эквивалентной полмиллиарда долларов», — сказал он.
Краснов отметил, что сейчас проходит заключительные стадии согласования законопроект, который позволит Генпрокуратуре обращаться в иностранные юрисдикции, чтобы возмещать ущерб, нанесенный государству преступлениями. Уже создана рабочая группа по возвращению активов из-за рубежа, в деятельности которой принимают участие правоохранительные органы и ведомства, управляющие конфискованным имуществом и отвечающие за наполнение конкурсной массы криминально обанкротившихся банков. Это, в частности, Росимущество и Агентство по страхованию вкладов.
«Говоря непосредственно о восстановительных процедурах, имеющих конечной целью возврат финансовых средств, незаконно выведенных из страны, должен подчеркнуть, что прежде всего это совместная работа прокуратуры, следственных органов, оперативных служб, финансовой разведки, банковского и фискального контроля», — добавил генпрокурор.
Тем не менее некоторые страны создают искусственные проблемы, мешающие возврату выведенных из России активов, подчеркнул Краснов. По его словам, это попытки использовать конфискационные механизмы в угоду политической конъюнктуре и в обход процессуальных институтов, а также ограничение участия российских делегатов в работе международных площадок, в том числе в Группе разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). По мнению генпрокурора, это подрывает доверие к инициативам об обмене информацией и содействии в возврате активов.