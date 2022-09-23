15:57 (мск), источник: РБК Life
230 черных дельфинов выбросились на берег в Тасмании. Что случилось
Специалистам удалось спасти и вернуть в океан всего 32 особи.
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230 черных дельфинов выбросились на западное побережье Тасмании. Около 200 животных погибли, спасены всего 32 особи. Об этом сообщает Live Science. По данным издания, это уже не первый случай, произошедший в Тасмании за последние два года. В 2020 году практически на этом же месте огромная стая черных дельфинов также выбросилась на мель.
Ученые отметили, что пока не могут назвать причины произошедшего. По мнению специалистов, это может быть связано с деятельностью человека: шумовое загрязнение, вызванное радиолокационными исследованиями, нарушает способность китообразных ориентироваться в пространстве.
Впрочем, зоологи не исключают, что повторный выброс дельфинов на сушу может быть обычным совпадением. «К сожалению, во всем мире массовые выбросы гриндов (род млекопитающих из семейства дельфиновых. — РБК Life) на мель встречались не раз», — отметил руководитель Лондонского зоологического общества Роб Девиль.
Как отмечает издание, в ближайшее время Департамент природных ресурсов и окружающей среды Тасмании проведет вскрытие погибших животных, чтобы понять, что стало причиной массового выброса животных на берег.
Ранее, в 2020 году, практически в том же месте на сушу выплыли 450 китов. Тогда специалистам удалось спасти и вернуть в океан 111 животных. По данным Департамента охраны природы Новой Зеландии, крупнейший в мире задокументированный выброс китообразных на мель произошел в 1918 году, когда около 1000 китов выбросились на берег у архипелага Чатем в Новой Зеландии.