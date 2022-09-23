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19:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Присяжные признали экс-сенатора Арашукова виновным в организации двух убийств

Коллегия присяжных заседателей Мосгорсуда сочла доказанной вину бывшего члена Совета федерации от Карачаево-Черкесской Республики Рауфа Арашукова по пункту обвинения в организации двух убийств.

Источник: РИА "Новости"

По данным следствия, оба убийства экс-сенатор организовал по поручению своего отца Рауля Арашукова — бывшего советника гендиректора компании «Газпром межрегионгаз».

И отца, и сына присяжные посчитали не заслуживающими снисхождения. Всего присяжным предстоит ответить на 117 вопросов по различным пунктам обвинения, сообщает «Интерфакс».

В 2010 году были убиты лидер молодежного движения «Адыгэ Хасэ» Аслан Жуков и советник главы республики Фраль Шебзухов, которые якобы пытались разоблачить махинации клана Арашуковых. При этом, по версии следствия, деяния Арашуковых покрывали силовики, превышая свои полномочия. Также Арашуковы обвиняются в многомиллионных хищениях у «Газпрома». Подсудимые свою вину не признают.

Мария Федотова

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