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14:22 (мск), источник: ТАСС

В Петербурге задержали группу из 13 человек по делу о телефонном терроризме

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 сентября. /ТАСС/. Обыски у пятнадцати человек прошли в Петербурге по делу о телефонном терроризме, возбужденному летом этого года. Тринадцать подозреваемых в настоящее время задержаны, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

«В рамках уголовного дела, возбужденного 1 июля по части 2 статьи 207 УК РФ, сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили ряд лиц, возможно причастных к серии ложных сообщений о терактах на различных объектах социальной инфраструктуры Петербурга летом этого года. 24 сентября при содействии органов следствия у 15 человек проведены обыски», — рассказал собеседник агентства.

По его данным, 13 человек были задержаны. Установлено, что злоумышленники действовали организованной группой. При обысках у них были изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, флеш-карты, планшеты, записи, жесткие диски, а также средства агитации и экстремистская литература. Все предметы и информационные материалы правоохранители направили на экспертизу.

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