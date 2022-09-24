В Петербурге задержали группу из 13 человек по делу о телефонном терроризме

«В рамках уголовного дела, возбужденного 1 июля по части 2 статьи 207 УК РФ, сотрудники уголовного розыска провели комплекс оперативно-разыскных мероприятий и установили ряд лиц, возможно причастных к серии ложных сообщений о терактах на различных объектах социальной инфраструктуры Петербурга летом этого года. 24 сентября при содействии органов следствия у 15 человек проведены обыски», — рассказал собеседник агентства.
По его данным, 13 человек были задержаны. Установлено, что злоумышленники действовали организованной группой. При обысках у них были изъяты компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, флеш-карты, планшеты, записи, жесткие диски, а также средства агитации и экстремистская литература. Все предметы и информационные материалы правоохранители направили на экспертизу.