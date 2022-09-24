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14:36 (мск), источник: Вечерняя Москва

Минобороны сообщили о ликвидации 300 иностранных наемников в Николаевской области

Российские военные уничтожили ракетными ударами до 300 иностранных наемников в Николаевской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в субботу, 24 сентября.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

— Ракетным ударом по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Калиновка Николаевской области ликвидировано до 300 боевиков, — говорится в сообщении.

Кроме того, ВСУ предприняли неудачную попытку наступления на населенный пункт Берестовое в ДНР, в результате российская армия уничтожила 48 военнослужащих Украины, в том числе семь офицеров и четыре единицы бронированной техники, отметило военное ведомство в своем Telegram-канале.

До этого сообщалось, что российские военные ликвидировали группу диверсантов в Запорожской области.

В ходе беседы с «Вечерней Москвой» эксперты оценили вероятность возможных провокаций со стороны киевских властей в период проведения референдумов. Так, политолог, директор Центра стратегических исследований стран Южного Кавказа Евгений Михайлов выразил уверенность в том, что Украина захочет провести ряд провокаций военного толка в ходе референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

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