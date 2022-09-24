В Мелитополе пресекли диверсию на электроподстанции

«В 21:35 на трансформаторной подстанции в районе авиагородка сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами», — говорится в заявлении.
Жертв и пострадавших в результате диверсии нет.
Ранее в субботу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в городе прогремел взрыв.
Накануне российская система ПВО сбила над Мелитополем украинский беспилотник. Местные власти связывают эти инциденты с попытками киевского режима сорвать проведение референдума в регионе.
С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.
С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.