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24 сентября, источник: © РИА Новости

В Мелитополе пресекли диверсию на электроподстанции

МЕЛИТОПОЛЬ, 24 сен — РИА Новости. В Мелитополе совершена попытка диверсии на электроподстанции, сработало самодельное взрывное устройство, сообщила администрация города.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В 21:35 на трансформаторной подстанции в районе авиагородка сработало самодельное взрывное устройство. В результате подрыва началось возгорание, которое работники потушили своими силами», — говорится в заявлении.

Жертв и пострадавших в результате диверсии нет.

Ранее в субботу член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в городе прогремел взрыв.

Накануне российская система ПВО сбила над Мелитополем украинский беспилотник. Местные власти связывают эти инциденты с попытками киевского режима сорвать проведение референдума в регионе.

С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях проходит референдум о вхождение в состав России.

С инициативой о его немедленном проведении к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистического киевского режима и членов НАТО, поставляющих оружие для убийства мирного населения.

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