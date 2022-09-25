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09:31 (мск), источник: © РИА Новости

В ЛНР рассказали о предотвращении теракта накануне референдума

ЛУГАНСК, 25 сен — РИА Новости. Власти Луганской Народной Республики предотвратили теракт, планировавшийся спецслужбами Украины накануне проведения референдума, сообщает министерство государственной безопасности ЛНР.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Министерством государственной безопасности предотвращен теракт, планировавшийся к осуществлению спецслужбами Украины накануне проведения референдума по вопросу о вхождении Луганской Народной Республики в состав РФ на правах субъекта», — говорится в заявлении на сайте министерства.

Отмечается, что украинские спецслужбы планировали физическое устранение путем отравления высокопоставленного должностного лица ЛНР.

Референдум по вопросу о вхождении в состав России стартовал в пятницу в Донецкой и Луганской Народных Республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях. Голосование продолжится пять дней, до 27 сентября.

С инициативой немедленно провести референдумы к властям регионов обратилась общественность. Как заявили представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость. По их мнению, это решение крайне необходимо в условиях постоянных актов террора со стороны националистической власти Украины и членов НАТО, которые поставляют оружие для убийства мирного населения.

Президент России Владимир Путин заявил в среду, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.

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