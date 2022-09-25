25 сентября, источник: Lenta.Ru
ВСУ обстреляли Новую Каховку
Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Новой Каховке, в результате удара в городе прекращены подача электроэнергии. Об этом в Telegram сообщила администрация города.
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Местные власти отметили, что в результате удара сработали системы противовоздушной обороны (ПВО), в воздухе прогремели четыре взрыва. «Работает ПВО: 4 воздушных взрыва. В городе отключен свет», — говорится в сообщении.
Позднее в администрации уточнили, что подача электроэнергии возобновилась.
Ранее сообщалось, что в Херсоне прогремело около 20 мощных взрывов, сработала российская систему ПВО. Как уточняется, вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по Антоновскому мосту через Днепр. По предварительной информации, никто не пострадал.