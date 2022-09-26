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09:39 (мск), источник: © РИА Новости

Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске

ИРКУТСК, 26 сен — РИА Новости. Житель Усть-Илимска устроил стрельбу в военкомате и тяжело ранил военкома, сообщил в Telegram-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Источник: © РИА Новости

«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь», — написал он.

По словам главы региона, нападавшего задержали.

Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах Иркутской области, инцидент в военкомате произошел в 12:20 по местному времени (7:20 мск).

«Военком ранен, он на операционном столе. Кроме него, никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в военкома стреляли в упор, он получил шесть ранений в грудь.

Иркутский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.

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