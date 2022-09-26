Мужчина устроил стрельбу в военкомате в Усть-Илимске

«Сегодня в области произошло чрезвычайное происшествие. В Усть-Илимске молодой человек устроил стрельбу в военкомате. Военком Александр Владимирович Елисеев находится в реанимации, в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь», — написал он.
По словам главы региона, нападавшего задержали.
Как рассказал источник РИА Новости в правоохранительных органах Иркутской области, инцидент в военкомате произошел в 12:20 по местному времени (7:20 мск).
«Военком ранен, он на операционном столе. Кроме него, никто не пострадал», — сказал собеседник агентства.
По его словам, в военкома стреляли в упор, он получил шесть ранений в грудь.
Иркутский главк Следственного комитета возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителя и незаконном обороте оружия.